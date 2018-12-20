«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» и с первого места вышел в топ-16 Еврокубка

Краснодарский край

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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обыграл немецкую «Альбу» в матче 10-го, заключительного тура группового этапа Еврокубка

Встреча, прошедшая в Берлине, завершилась со счетом 82:92 (21:17, 19:22, 19:31, 23:22).

В составе краснодарцев самыми результативными стали Матеуш Понитка и Джаджуан Джонсон, набравшие по 14 очков.

По итогам встречи «Локомотив-Кубань», одержавший девять побед в десяти матчах Еврокубка, занял первое место в группе B и вышел в топ-16 турнира с первого места. Его соперниками в топ-16 станут французский «Виллербан», а также немецкие «Скайлайнерс» и «Ульм».

Баскетбол Еврокубок ПБК «Локомотив-Кубань»
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«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» и с первого места вышел в топ-16 Еврокубка
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