«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» и с первого места вышел в топ-16 Еврокубка

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обыграл немецкую «Альбу» в матче 10-го, заключительного тура группового этапа Еврокубка

Встреча, прошедшая в Берлине, завершилась со счетом 82:92 (21:17, 19:22, 19:31, 23:22).

В составе краснодарцев самыми результативными стали Матеуш Понитка и Джаджуан Джонсон, набравшие по 14 очков.

По итогам встречи «Локомотив-Кубань», одержавший девять побед в десяти матчах Еврокубка, занял первое место в группе B и вышел в топ-16 турнира с первого места. Его соперниками в топ-16 станут французский «Виллербан», а также немецкие «Скайлайнерс» и «Ульм».