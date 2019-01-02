Два человека погибли при пожаре на Кубани. СК назначил проверку

В Курганинском районе в ночь на 2 января произошел пожар в бытовом вагончике

После локализации пожара в бытовом вагончике были обнаружены тела двух человек. Предположительно, они принадлежали 46-летнему мужчине и 36-летней женщине.

Очаг возгорания находился в комнате. В пресс-службе краевого отделения МЧС сообщили, что площадь пожара составила 8 кв. метров.

По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении. В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю ТАСС рассказали, что по факту гибели двух человек назначили доследственную проверку.