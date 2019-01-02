В Адыгее прошел траурный митинг в память о погибших в локальных конфликтах

В Майкопе 2 января отмечается День памяти воинов, которые погибли в локальных конфликтах

Митинг был приурочен к трагическим событиям в Чечне, когда 2 января 1995 года погибли воины гибели 131-й Майкопской отдельной мотострелковой бригады в ходе контртеррористической операции в Грозном.

Имена погибших высечены на плитах мемориала у Майкопского гарнизона, где в 10:00 прошел траурный митинг. В нем приняли участие ветераны 131-й мотострелковой бригады, родные и близкие погибших, представители республиканской и городской власти, казачество, духовенство, а также жители и гости Адыгеи.

Ветераны бригады, участники боевых действий в Грозном рассказали журналисту портала Юга.ру, как в новогоднюю ночь с 1994 на 1995 год воины, выполняя боевой приказ, вошли в Грозный и двинулись к ж/д вокзалу. В результате погибли более 100 офицеров, солдат, сержантов, многие оказались в списках пропавших без вести.

Во время митинга память героев почтили минутой молчания. Прозвучал оружейный салют, к мемориальным плитам возложили цветы и венки. В Свято-Георгиевском храме, сооруженном на территории мемориала в 2002 году на пожертвования и средства благотворителей, отслужили панихиду.