На Театральной площади Краснодара в новогоднюю ночь пройдет большой концерт
В Краснодаре состоится большое театрализованное представление «Новогодняя ночь в Краснодаре — 2019»
Мероприятие начнется в 22:30 31 декабря и закончится в 00:30 1 января. По словам организаторов, в нем объединили разные театральные жанры, так как наступающий 2019-й год объявлен Годом театра.
«В представлении, которое задумано как большой театрализованный концерт, будут задействованы лучшие художественные коллективы творческого объединения "Премьера" и его музыкальный шоу-театр, вокально-хореографический ансамбль "Родник", артисты Молодежного театра», — рассказала автор сценария новогоднего праздника, режиссер-постановщик Жанна Пономарева.
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В период концерта ограничат движение транспорта по улицам, прилегающим к Театральной площади. А работу общественного транспорта в новогоднюю продлят до 1:30.
На каникулах праздничные мероприятия будут проходить в городских парках и учреждениях культуры. С афишей праздничных мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации.
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