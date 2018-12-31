На Театральной площади Краснодара в новогоднюю ночь пройдет большой концерт

Краснодарский край

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В Краснодаре состоится большое театрализованное представление «Новогодняя ночь в Краснодаре — 2019»

Мероприятие начнется в 22:30 31 декабря и закончится в 00:30 1 января. По словам организаторов, в нем объединили разные театральные жанры, так как наступающий 2019-й год объявлен Годом театра. 

«В представлении, которое задумано как большой театрализованный концерт, будут задействованы лучшие художественные коллективы творческого объединения "Премьера" и его музыкальный шоу-театр, вокально-хореографический ансамбль "Родник", артисты Молодежного театра», — рассказала автор сценария новогоднего праздника, режиссер-постановщик Жанна Пономарева.

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В период концерта ограничат движение транспорта по улицам, прилегающим к Театральной площади. А работу общественного транспорта в новогоднюю продлят до 1:30.

На каникулах праздничные мероприятия будут проходить в городских парках и учреждениях культуры. С афишей праздничных мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации.

Афиша Краснодара Краснодар Новый год Праздники

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