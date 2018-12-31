На Театральной площади Краснодара в новогоднюю ночь пройдет большой концерт

В Краснодаре состоится большое театрализованное представление «Новогодняя ночь в Краснодаре — 2019»

Мероприятие начнется в 22:30 31 декабря и закончится в 00:30 1 января. По словам организаторов, в нем объединили разные театральные жанры, так как наступающий 2019-й год объявлен Годом театра.

«В представлении, которое задумано как большой театрализованный концерт, будут задействованы лучшие художественные коллективы творческого объединения "Премьера" и его музыкальный шоу-театр, вокально-хореографический ансамбль "Родник", артисты Молодежного театра», — рассказала автор сценария новогоднего праздника, режиссер-постановщик Жанна Пономарева.