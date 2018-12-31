Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта
Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию со странами Закавказья, открылась для легковых автомобилей и большегрузов вечером 30 декабря
«В связи с улучшением погодных условий на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств с 20:10 30 декабря разрешено движение по Военно-Грузинской дороге для всех видов транспорта», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Как сообщали Юга.ру, движение на участке Владикавказ — Ларс было закрыто 26 декабря из-за непогоды в Грузии. У КПП «Верхний Ларс» скопилось более 500 машин.
Утром 30 декабря разрешили проезд по дороге для легковых автомобилей, но после лавины в Грузии дорогу вновь закрыли.
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