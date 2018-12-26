Транскам и Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Северная Осетия, Вся Россия, В мире

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Транскавказскую магистраль и Военно-Грузинскую дорогу, соединяющих Россию со странами Закавказья, днем 26 декабря закрыли для всех видов транспорта из-за снегопадов

Транскам закрыли с 13 часов до особого распоряжения — запрещено движение для всех видов транспорта на участке Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях.

Движение по Военно-Грузинской дороге закрыли с 16:30 до особого распоряжения из-за снегопада на территории Грузии. Проезд запрещен на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации.

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