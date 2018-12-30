В Черном море в районе Большого Утриша село на мель маломерное судно

В районе портопункта Большой Утриш в Черном море 30 декабря на мель село маломерное судно «Барракуда»

Корабль застрял в 10 метрах от берега при входе в лиман озера Змеиного. По данным Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота, на борту три члена экипажа и капитан. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов, загрязнения окружающей среды нет. С наступлением утра капитан планирует сняться с мели самостоятельно, сообщает ИАА «ПортНьюс».