В Черном море в районе Большого Утриша село на мель маломерное судно

Краснодарский край

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В районе портопункта Большой Утриш в Черном море 30 декабря на мель село маломерное судно «Барракуда»

Корабль застрял в 10 метрах от берега при входе в лиман озера Змеиного. По данным Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота, на борту три члена экипажа и капитан. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов, загрязнения окружающей среды нет.

С наступлением утра капитан планирует сняться с мели самостоятельно, сообщает ИАА «ПортНьюс».

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 25 декабря сухогруз Surov под флагом Монголии сел на мель около мыса Железный Рог на южном берегу таманского полуострова. На борту находились 11 человек. В тот же день экипаж эвакуировали.

Анапа Черное море
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