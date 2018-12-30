Минздрав хочет декриминализировать ответственность врачей, которые работают с обезболивающими

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Минздрав России разрабатывает законопроект о декриминализации ответственности медиков, которые работают с сильнодействующими обезболивающими препаратами

Общественные слушания по законопроекту стартовали 29 декабря. Предположительно поправки могут вступить в июле 2019 года.

«Краткое описание проблемы — декриминализация деяний лиц, в обязанности которых входит соблюдение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности»,— говорится в уведомлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Декриминализировать ответственность врача за назначение обезболивающих обратилась учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер. Она сказала, что на обезболивание есть средства, но врачи отказываются выписывать «сильные препараты». По словам Федермессер, основная причина этого поведения — наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотических средств, психотропных веществ и содержащих их растений (п.2 ст.228 УК РФ), пишет «Коммерсантъ».

Как сообщали Юга.ру, в марте Министерство промышленности и торговли направило в правительство законопроект, разрешающий выращивать наркосодержащие растения для фармпромышленности. Культивирование опиумного мака запретили в 1987 году.

Здравоохранение Министерство здравоохранения РФ
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