В Адыгее начали исполнять мечты детей с кремлевской елки

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пообещал в ближайшее время исполнить все мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, которые приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний»

Свои мечты дети школы с ограниченными возможностями здоровья из Майкопа записали на специальных открытках. Они оказались на «Елке желаний», установленной в Кремле.

Как сообщили в пресс-службе главы РА, большинство пожеланий связано с путешествием в Москву и Сочи. Мурат Кумпилов поручил в ближайшее время организовать поездку с насыщенной экскурсионной программой.

Четыре воспитанника школы с сопровождающими побывают в Москве с 3 по 5 января. Еще одна группа детей из этой школы побывает в Сочи со 2 по 4 января.