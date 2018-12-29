В Адыгее начали исполнять мечты детей с кремлевской елки

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пообещал в ближайшее время исполнить все мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, которые приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний»

Свои мечты дети школы с ограниченными возможностями здоровья из Майкопа записали на специальных открытках. Они оказались на «Елке желаний», установленной в Кремле. 

Как сообщили в пресс-службе главы РА, большинство пожеланий связано с путешествием в Москву и Сочи. Мурат Кумпилов поручил в ближайшее время организовать поездку с насыщенной экскурсионной программой. 

Четыре воспитанника школы с сопровождающими побывают в Москве с 3 по 5 января. Еще одна группа детей из этой школы побывает в Сочи со 2 по 4 января. 

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По информации министерства образования и науки РА, и в Москве, и в Сочи дети будут жить в комфортных гостиницах, предусмотрено трехразовое питание, составлен план посещения достопримечательностей, музеев, парков и т.д.

«Ряд желаний уже выполнен. Так, воспитанница школы-интерната встретилась с редактором детского журнала "Родничок", где о ней выйдет статья, а на обложке будет ее фото. Также воплотились мечты ребят, которые хотели к Новому году получить велосипед, ноутбук и личное приглашение главы Адыгеи на новогодний праздник в Государственную филармонию РА», — отметили в пресс-службе главы республики.

Дети Мурат Кумпилов Новый год Праздники

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