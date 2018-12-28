Кадыров исполнил желания пятерых детей с кремлевской елки

Глава Чечни Рамзан Кадыров исполнил желания маленьких жителей республики с кремлевской елки

Открытки с новогодними желаниями Кадыров забрал после заседания Госсовета по развитию добровольчества в Москве. Его участникам предложили исполнить желания россиян в рамках проекта «Мечтай со мной». Занятые в нем волонтеры помогают исполнять желания тяжелобольных детей, привлекая к этому и известных людей.

Благотворители разместили на двух елках в Кремле открытки с мечтами детей-сирот, людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей, страдающих серьезными заболеваниями.

Главе Чечни достались три открытки. Семилетняя Айдима Эльмурзаева из Иласхан-Юрта, которая не ходит с детства, попросила новую инвалидную коляску. Ее просьбу исполнили, также девочке подарили новый компьютер в рамках акции «Твори добро с Айшат Кадыровой» — старшей дочерью Кадырова.

Трое мальчиков из семьи Джамалдаевых, которые живут в селении Мартан-Чу, очень хотели посетить Грозненский дельфинарий. Братья уже побывали там, а на выходе получили новогодние подарки.

Десятилетняя Иман Арсанукаева мечтала побывать в Москве и увидеть ее в новогодних огнях. Сейчас она проходит реабилитацию после операции, и но как только ее состояние улучшится, она отправится в столицу, написал Кадыров в соцсетях.