Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Ростовом

В Ростовской области 29 декабря произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля

Авария произошла на 1045-м км трассы Ростов-на-Дону — Новочеркасск. По предварительным данным, грузовик Freightliner столкнулся с пассажирским автобусом, который следовал из торгового центра «Мега» в Новочеркасск.

В автобусе в момент ДТП находилось шесть человек. В результате никто не пострадал, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.