Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Ростовом
Ростовская область Ксения Мареич
В Ростовской области 29 декабря произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля
Авария произошла на 1045-м км трассы Ростов-на-Дону — Новочеркасск. По предварительным данным, грузовик Freightliner столкнулся с пассажирским автобусом, который следовал из торгового центра «Мега» в Новочеркасск.
В автобусе в момент ДТП находилось шесть человек. В результате никто не пострадал, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Как писали Юга.ру, 25 декабря на Дону произошло ДТП с участием автобуса.
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