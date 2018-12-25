Два человека пострадали в ДТП с автобусом на Дону
Ростовская область Ксения Мареич
В Ростовской области 25 декабря произошло ДТП с участием автобуса
ДТП произошло в 14:30 в Милютинском районе Ростовской области на 61-м км трассы Кашары — Морозовск.
По предварительным данным, 23-летний водитель автобуса Neoplan из-за сильного ветра не справился с управлением. В результате машина съехала с дороги.
В ДТП получили травмы два человека, детали произошедшего уточняются, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Как писали Юга.ру, 24 декабря под Геленджиком перевернулся грузовик с щебнем.
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