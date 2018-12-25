Два человека пострадали в ДТП с автобусом на Дону

В Ростовской области 25 декабря произошло ДТП с участием автобуса

ДТП произошло в 14:30 в Милютинском районе Ростовской области на 61-м км трассы Кашары — Морозовск.

По предварительным данным, 23-летний водитель автобуса Neoplan из-за сильного ветра не справился с управлением. В результате машина съехала с дороги.