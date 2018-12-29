В новом роддоме Усть-Лабинска за месяц родилось 18 детей

В Усть-Лабинске менее чем за месяц в новом роддоме на свет появились 18 детей

Всего родились десять мальчиков и восемь девочек. Напомним, роддом открыли после ремонта в начале декабря.

Пациентка Марина Хозреванидзе поделилась впечатлениями от родильного отделения. По ее словам, в палатах чисто и тепло. Несмотря на то, что персонал был занят переездом в отремонтированное здание, никаких нареканий не возникло, сообщили 29 декабря в пресс-службе администрации Усть-Лабинского района.

У Марины Хозреванидзе и ее мужа Александра Хозреванидзе — врача Усть-Лабинской центральной районной больницы — родилась дочь. Ее назвали Наталья. Девочка появилась на свет 27 декабря. Ее вес — 3,5 кг, рост — 55 см. Она стала четвертым ребенком в семье. Ее родители месяц назад приехали из Ленинградской области. В свидетельстве о рождении девочки укажут Усть-Лабинск.