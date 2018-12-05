В Усть-Лабинске после ремонта открыли роддом

В Усть-Лабинске открыли родильное отделение Центральной районной больницы

Это единственный в городе роддом. Здание построили 55 лет назад, в 2015 году его признали аварийным, в связи с чем прием вели в Центральной районной больнице.

Реконструкцию родильного отделения начали в июне 2017 года. В здании заменили инженерные сети и крышу, провели внутренние ремонтные работы, оборудовали операционное отделение.

Всего на ремонт потратили 40 млн рублей, сообщили 5 декабря в пресс-службе администрации Краснодарского края.