Суд признал виновным водителя, устроившего ДТП с двумя погибшими на улице Тургенева в Краснодаре

Жителя Краснодара, который осенью 2017 года устроил ДТП с двумя погибшими, признан виновным

Следствие установило, что 28-летний Роман Коваленко неофициально работал водителем у местного жителя. 13 ноября 2017 года, будучи пьяным, Коваленко без согласия собственника выгнал автомобиль Range Rover со двора дома мужчины. Как писали Юга.ру, на перекрестке улиц Тургенева и Гагарина он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной «ВАЗ 211440-26». В результате ДТП водитель отечественного автомобиля получил травмы, а двое его пассажиров — 20-летняя девушка и 27-летний парень — скончались на месте. Коваленко причинил собственнику автомобиля ущерб в размере 2 млн рублей.

Позже появилась информация, что внедорожник, на котором ехал Коваленко, принадлежит федеральному судье.

В отношении Коваленко возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек), ч. 1 ст. 330 УК РФ (Самоуправство).

Обвиняемый признал свою вину. В феврале 2018 года дело передали в суд.