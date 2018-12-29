На Дону назначили нового начальника областного МЧС

Новым начальником ГУ МЧС России по Ростовской области стал Вячеслав Бутко

Указ о назначении руководителя регионального управления МЧС 28 декабря подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2018 года Вячеслав Бутко стал временно исполняющим обязанности руководителя ГУ МЧС по Ростовской области.

Кто такой Вячеслав Бутко

Вячеслав Бутко родился 18 сентября 1978 года в Эстонии, пишет издание «Панорама». В 2000-м он закончил Московское высшее военное дорожное инженерное училище и прошел курс обучения в Академии гражданской защиты МЧС России.

В июне 2017 году Бутко присвоили звание генерал-майора внутренней службы. В сентябре 2018-го его назначили врио начальника ГУ МЧС РФ по Ростовской области.