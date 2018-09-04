Врио главы МЧС России по Ростовской области стал Вячеслав Бутко

Ростовская область

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В ГУ МЧС России по Ростовской области 3 сентября состоялось официальное представление временно исполняющего обязанности начальника управления

Руководить региональным управлением МЧС будет генерал-майор внутренней службы Вячеслав Бутко, сообщили в пресс-службе ведомства. Он сменил на посту Евгения Кондратьева, который вернулся на должность первого замначальника областного управления МЧС.

Кто такой Вячеслав Бутко

Вячеслав Бутко родился в 1978 году в эстонском городе Тапа. В 2000 году получил диплом Московского высшего военного дорожного инженерного училища. В 2010-м окончил Академию гражданской защиты МЧС РФ.

Участвовал в выполнении служебной боевой задачи в составе оперативной группы МЧС РФ на Северном-Кавказе, а также в ликвидации лесных пожаров в Московской области в 2010 году. Удостоен более десяти наград, среди них медаль Суворова, «За отличие в военной службе» I, II и III степени, «Почетный знак МЧС России».

Перед назначением исполняющим обязанности главы МЧС по Ростовской области в течение двух лет занимал пост руководителя ГУ МЧС России по Ивановской области.

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