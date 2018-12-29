Ростовчанин в течение пяти лет насиловал сына и падчерицу

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону будут судить местного жителя, который насиловал своего сына и падчерицу

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По версии следствия, мужчина в течение пяти лет совершал действия сексуального характера в отношении сына и насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Сейчас злоумышленник находится под арестом.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера и изнасилование).

Дело направили в Пролетарский районный суд Ростова, сообщили 28 декабря в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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