В Ростовской области мужчина четыре года насиловал малолетнюю падчерицу

В Раменском районе Ростовской области мужчину заподозрили в сексуальном насилии над падчерицей на протяжении четырех лет

По данным следствия, с 2011 по 2015 год 39-летний местный житель совершил в отношении своей малолетней падчерицы насильственные действия сексуального характера, а также половое сношение с ней. Сейчас девочке уже 16 лет.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), ст. 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.