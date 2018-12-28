Транскам открыли для движения транспорта. Военно-Грузинская дорога по-прежнему закрыта

Ограничение на движение автотранспортных средств по Транскавказской магистрали, соединяющей Россию с Южной Осетией, снято

«С 20:00 28 декабря возобновлено движение всех автотранспортных средств по трассе А-164 Транскам на участке н.п. Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».

Как сообщали Юга.ру, движение на этом участке дороги было закрыто с 26 декабря из-за непогоды.

Тогда же закрыли для движения участок Военно-Грузинской дороги, соединяющей Россию со странами Закавказья. Запрет действует до сих пор.

По данным ГУ МЧС по Северной Осетии, на российской границе у КПП «Верхний Ларс» скопилось более 500 транспортных средств. Там развернуты два пункта обогрева, рассматривается вопрос о развертывании третьего.