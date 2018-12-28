В Краснодаре открыли сквозной проезд по улице Зиповской

В Краснодаре на улице Зиповской от Российской до Ростовского шоссе 28 декабря открыли сквозной проезд

На улице Зиповской от Котлярова до Байбакова завершили строительство четырехполосного участка дороги в 330 метров. Теперь напрямую соединены улицы Зиповская, Московская, Российская и Ростовское шоссе.

Дорогу уже открыли для движения. Рабочие начали убирать железобетонные блоки, которые ограждали этот участок.

Водители будут ездить по временной схеме, пока не обустроят тротуары, установят знаки и светофоры. Работы планируется завершить в 2019 году, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Вице-мэр краевого центра Артем Доронин рассказал, что в дальнейшем власти собираются расширить до четырех полос участок улицы Зиповской от Байбакова до Московской.