Минсельхоз выделит аграриям Кубани 120 млн рублей компенсаций за потерянный из-за града урожай

Почти 100 кубанских аграриев получат компенсации за потерянный в результате летнего града урожай

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Минсельхоз РФ выделит 120 млн рублей 96 сельхозпроизводителям края.

«В июне из-за непогоды серьезно пострадали сразу несколько районов Кубани. Для нашего региона особенно важно, что отрасль получила дополнительную поддержку», — отметил глава региона.

Он напомнил, что край взял на контроль вопросы компенсации за ущерб каждому сельхозпредприятию. Регион инициировал сбор документов у пострадавших с указанием оценки степени гибели и повреждения урожая.

«Все данные мы направили в федеральное ведомство, и сегодня имеем положительный результат», — пояснил Кондратьев.

Губернатор добавил, что в следующем году на Кубани вновь будет действовать программа агрострахования, чтобы минимизировать погодные риски. На это предварительно выделено около 340 млн рублей из федерального и краевого бюджетов, сообщили в пресс-службе краевой администрации.