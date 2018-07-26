В трех районах Кубани ввели режим ЧС из-за июньского града

В Брюховецком, Павловском и Тимашевском районах 26 июля ввели режим ЧС из-за града, погубившего посевы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС в трех районах из-за выпавшего 30 июня крупного града. Осадки погубили 21 тыс. га и повредили 37,6 тыс. га сельскохозяйственных культур, сообщается в распоряжении главы края, опубликованном на портале органов исполнительной власти региона.

Режим чрезвычайной ситуации введен для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края на территории районов.

Руководителем сил и средств, привлеченных для ликвидации последствий, назначен заместитель губернатора Андрей Коробка.

Как сообщали Юга.ру, в Тимашевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском районах град 30 июня повредил автомобили и кровли частных домов. Из-за отсутствия электричества 1 июля в некоторых районах был введен режим ЧС.