В трех районах Кубани ввели режим ЧС из-за июньского града

Краснодарский край

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В Брюховецком, Павловском и Тимашевском районах 26 июля ввели режим ЧС из-за града, погубившего посевы

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС в трех районах из-за выпавшего 30 июня крупного града. Осадки погубили 21 тыс. га и повредили 37,6 тыс. га сельскохозяйственных культур, сообщается в распоряжении главы края, опубликованном на портале органов исполнительной власти региона.

Режим чрезвычайной ситуации введен для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края на территории районов.

Руководителем сил и средств, привлеченных для ликвидации последствий, назначен заместитель губернатора Андрей Коробка.

Как сообщали Юга.ру, в Тимашевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском районах град 30 июня повредил автомобили и кровли частных домов. Из-за отсутствия электричества 1 июля в некоторых районах был введен режим ЧС.

Брюховецкий район Вениамин Кондратьев Павловский район Сельское хозяйство Стихийные бедствия Тимашевский район
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