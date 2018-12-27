Прокуратура обжалует возвращение на работу вице-мэра Ростова, уволенного из-за утраты доверия

Прокуратура Ростовской области не согласна с судом, который отменил решение об увольнении в связи с потерей доверия замглавы Ростова-на-Дону по ЖКХ Владимира Сакеллариуса

Об этом сообщил журналистам глава администрации города Виталий Кушнарев.

«Решение суда вступило в силу и с формулировкой "уволить в связи с утратой доверия", я исполнил его немедленно. Но мы подали апелляцию, суд занял нашу сторону, и не было никаких оснований для того, чтобы Саккелариус не мог продолжить работу. Юрий Алексеевич (Баранов, прокурор Ростовской области — прим.) говорит, что они будут обжаловать, это право прокуратуры», — цитирует Кушнарева «Интерфакс».

Мэр добавил, что если дело снова дойдет до суда, администрация города исполнит его решение, «каким бы оно не было».

Как сообщали Юга.ру, в мае 2017 года Владимира Сакеллариуса назначили на должность замглавы администрации Ростова по вопросам ЖКХ. В июле 2018 года прокуратура добилась его увольнения в связи с утратой доверия. Причиной претензий стал конфликт интересов: родственник вице-мэра возглавлял группу управляющих компаний в городе.

Позже суд отменил постановление об увольнении, что в ноябре дало возможность восстановить Сакеллариуса в должности.