В Ростове вице-мэра по вопросам ЖКХ уволили из-за конфликта интересов

В Ростове-на-Дону прокуратура добилась увольнения замглавы города по вопросам ЖКХ в связи с утратой доверия

Конфликт интересов был выявлен в ходе прокурорской проверки.

«Установлено, что заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству не были приняты меры по урегулированию конфликта интересов, связанного с исполнением должностных обязанностей в одной сфере деятельности с его сыном, возглавляющим группу управляющих компаний в городе», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Ведомство внесло представление главе администрации Ростова Виталию Кушнареву, в удовлетворении которого было отказано. После этого прокурор обратился с иском в Ленинский районный суд, потребовав обязать муниципалитет расторгнуть трудовой договор с виновным. Районный суд также отказал в удовлетворении исковых требований, на что прокурор подал апелляцию.

В итоге судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда, согласившись с доводами прокуратуры, отменила решение районного суда и приняла новое — обязав мэрию расторгнуть трудовой договор с чиновником. После он был уволен.

По информации «Интерфакса», речь идет о вице-мэре Владимире Сакеллариусе. Он проработал в этой должности с мая 2017 года.