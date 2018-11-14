Уволенный из-за утраты доверия замглавы Ростова по ЖКХ вернулся на свою должность

Ростовская область

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Заместителем главы администрации Ростова по вопросам ЖКХ назначили Владимира Сакеллариуса

Глава администрации донской столицы Виталий Кушнарев подписал приказ об этом 14 ноября, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Как писали Юга.ру, в мае 2017 года Владимира Сакеллариуса назначили на должность замглавы администрации Ростова по вопросам ЖКХ. В июле 2018 года прокуратура добилась его увольнения в связи с утратой доверия.

«Владимир Сакеллариус не принял мер для урегулирования конфликта интересов, связанного с исполнением должностных обязанностей в одной сфере деятельности с его сыном, возглавляющим группу управляющих компаний в городе», — заявили в прокуратуре. 

После увольнения Сакеллариус оказался во всероссийском списке коррупционеров. 

По данным Donnews, в сентябре суд отменил решение об увольнении в связи с потерей доверия и разрешил Владимиру Сакеллариусу вернуться на свою должность.

ЖКХ Ростов-на-Дону Чиновники
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