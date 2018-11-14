Уволенный из-за утраты доверия замглавы Ростова по ЖКХ вернулся на свою должность

Заместителем главы администрации Ростова по вопросам ЖКХ назначили Владимира Сакеллариуса

Глава администрации донской столицы Виталий Кушнарев подписал приказ об этом 14 ноября, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Как писали Юга.ру, в мае 2017 года Владимира Сакеллариуса назначили на должность замглавы администрации Ростова по вопросам ЖКХ. В июле 2018 года прокуратура добилась его увольнения в связи с утратой доверия.

«Владимир Сакеллариус не принял мер для урегулирования конфликта интересов, связанного с исполнением должностных обязанностей в одной сфере деятельности с его сыном, возглавляющим группу управляющих компаний в городе», — заявили в прокуратуре.

После увольнения Сакеллариус оказался во всероссийском списке коррупционеров.

По данным Donnews, в сентябре суд отменил решение об увольнении в связи с потерей доверия и разрешил Владимиру Сакеллариусу вернуться на свою должность.