Пропавшая в Курганинском районе 14-летняя девочка найдена живой
Краснодарский край Ксения Мареич
Правоохранители нашли 14-летнюю Мадонну Полянскую из Курганинского района, которая пропала 25 декабря
Эту информацию порталу Юга.ру подтвердила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. Девочка жива, ее передали родителям.
Как писали Юга.ру, 25 декабря Мадонна Полянская ушла из школы и не вернулась домой, родители обратились в полицию.
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