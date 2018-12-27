На Кубани пропала без вести 14-летняя девочка

В Курганинском районе полиция разыскивает пропавшую без вести 14-летнюю Мадонну Полянскую

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что 25 декабря в 14:00 девочка вышла из школы и не вернулась домой. Сейчас о ее местонахождении ничего неивзестно.

Приметы Мадонны Полянской: рост — 170 см, худая, карие глаза, темные волосы ниже плеч. Была одета в школьную форму, зеленую куртку и черные сапоги со стразами. С собой у школьницы был паспорт.