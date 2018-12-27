На Дону назначили нового замглавы министерства культуры

Заместителем министра культуры Ростовской области назначили Тамару Шевченко

Приказ о назначении Тамары Шевченко на должность заместителя министра культуры Ростовской области — начальника отдела правовой и кадровой работы вступил в силу 25 декабря. Об этом сообщила пресс-служба праивтельства региона.

Кто такая Тамара Шевченко

Тамара Шевченко родилась 19 января 1973 года в поселке Орловском Ростовской области. В 2000-м окончила Ставропольский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Дополнительно обучалась по следующим направлениям: «Организация и правовые основы государственной гражданской службы», «Менеджмент в органах власти», «Формирование электронного правительства».

С июня 2018 года Шевченко замещала пост начальника отдела по вопросам образования, культуры, спорта и молодежной политика правительства Ростовской области.