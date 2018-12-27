На Дону назначили нового замглавы министерства культуры
Заместителем министра культуры Ростовской области назначили Тамару Шевченко
Приказ о назначении Тамары Шевченко на должность заместителя министра культуры Ростовской области — начальника отдела правовой и кадровой работы вступил в силу 25 декабря. Об этом сообщила пресс-служба праивтельства региона.
Кто такая Тамара Шевченко
Тамара Шевченко родилась 19 января 1973 года в поселке Орловском Ростовской области.
В 2000-м окончила Ставропольский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Дополнительно обучалась по следующим направлениям: «Организация и правовые основы государственной гражданской службы», «Менеджмент в органах власти», «Формирование электронного правительства».
С июня 2018 года Шевченко замещала пост начальника отдела по вопросам образования, культуры, спорта и молодежной политика правительства Ростовской области.
Как сообщали Юга.ру, 27 ноября министра культуры Ростовской области Владимира Бабина сняли с должности. Он занимал этот пост с конца 2017 года.
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