Гособвинение потребовало для редактора «БлогСочи» 6 лет колонии

Прокурор запросила шесть лет и три месяца колонии общего режима главному редактору издания «БлогСочи» Александру Валову в ходе прений в Лазаревском районном суде Сочи

На прошлой неделе судья Николай Трухан, который рассматривает дело Валова, удалил из процесса двух его защитников — Александра Попкова и Михаила Беньяша. Это произошло после того как защитники заявили несколько ходатайств, а затем отвод судье. В прениях эти адвокаты Валова не смогут выступить, пишет «Медиазона» .

Как сообщали Юга.ру, Валова задержали 19 января, а после арестовали. Его обвиняют в вымогательстве 300 тыс. рублей у депутата Госдумы Юрия Напсо — якобы Валов угрожал ему публикацией компромата: когда на «БлогСочи» появились несколько статей, Напсо перевел деньги Валову и предложил еще столько же за удаление информации. Сам Валов заявляет, что 300 тыс. рублей были ему перечислены за рекламные услуги. Он связал уголовное преследование с попыткой закрыть сайт.

В декабре 2017 года Лазаревский районный суд обязал Валова выплатить Напсо 1 млн рублей компенсации морального ущерба. Депутат подал в суд после публикаций о том, что он якобы построил частный бассейн в Лоо, огородив часть общественного пляжа. Валов вину не признал.