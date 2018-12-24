Грузовик с щебнем перевернулся на трассе под Геленджиком

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 24 декабря произошло ДТП с участием КамАЗа

Авария произошла днем на трассе между селами Дивноморским и Джанхот.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля, груженого щебнем, не справился с управлением, выехал на встречку, протаранил орграждения и перевернулся. В результате мужчину зажало в кабине.

© Фото пресс-службы «Кубань-СПАС»
© Фото пресс-службы «Кубань-СПАС»
© Фото пресс-службы «Кубань-СПАС»
© Фото пресс-службы «Кубань-СПАС»

На место происшествия прибыли сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС». Они деблокировали водителя и оказали первую помощь: наложили шину и надели корсет на шею. После этого пострадавшего транспортировали в машину скорой помощи, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС». 

ДТП Кубань-СПАС
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