Грузовик с щебнем перевернулся на трассе под Геленджиком
В Краснодарском крае 24 декабря произошло ДТП с участием КамАЗа
Авария произошла днем на трассе между селами Дивноморским и Джанхот.
По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля, груженого щебнем, не справился с управлением, выехал на встречку, протаранил орграждения и перевернулся. В результате мужчину зажало в кабине.
На место происшествия прибыли сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС». Они деблокировали водителя и оказали первую помощь: наложили шину и надели корсет на шею. После этого пострадавшего транспортировали в машину скорой помощи, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
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