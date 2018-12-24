Грузовик с щебнем перевернулся на трассе под Геленджиком

В Краснодарском крае 24 декабря произошло ДТП с участием КамАЗа

Авария произошла днем на трассе между селами Дивноморским и Джанхот.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля, груженого щебнем, не справился с управлением, выехал на встречку, протаранил орграждения и перевернулся. В результате мужчину зажало в кабине.