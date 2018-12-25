По факту крушения вертолета в Чечне прекратили уголовное дело

Чечня

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Военный прокурор 25 декабря сообщил, что уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 в горах Чечни прекращено

Как писали Юга.ру, в горах Чечни 7 марта рухнул вертолет. Минздрав Чечни сообщил, что на борту было семь человек. Шестеро погибли, одного пострадавшего эвакуировали с тяжелыми травмами.

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Военный прокурор Южного военного округа Сергей Коломиец 25 декабря сообщил, что дело прекращено. По его словам, собранные доказательства помогли установить, что причиной крушения стали неблагоприятные погодные условия. 

Коломиец отметил, что вертолет следовал на удаленную горную заставу, но при посадке его снесло ветром в ущелье. Командир экипажа, который погиб в этой аварии, не имел возможности предотвратить крушение, пишет «Интерфакс-Юг»

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