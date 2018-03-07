На месте крушения вертолета в Чечне нашли двух выживших

Чечня

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В Чечне два человека выжили при падении вертолета Ми-8

По данным источника в правоохранительных органах, нашли тела трех людей, еще двое выжили. Поиски остальных продолжаются, сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, погибли минимум пять человек, на борту было девять пассажиров. Официальные данные о погибших и пострадавших пока не озвучивались.

Как сообщали Юга.ру, ранее было известно о семи погибших. Предположительно, вертолет принадлежит пограничной службе.

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