В Чечне возбудили дело после крушения вертолета Ми-8

В Чечне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8

По данным следствия, воздушное судно выполняло плановый полет и при заходе на посадочную площадку столкнулось с землей.

«На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Для оказания практической и методической помощи в расследовании авиационной катастрофы привлечены криминалисты военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Расследование уголовного дела по ст. 351 УК РФ (Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия) продолжается.

Как сообщали Юга.ру, ранее было известно о семи погибших, потом сообщалось о трех выживших. Предположительно, вертолет принадлежит пограничной службе.

Минздрав Чечни сообщает, что на борту было семь человек. Шестеро погибли, одного пострадавшего эвакуировали с тяжелыми травмами.