На Дону поезд насмерть сбил 15-летнюю девочку

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону проводят проверку по факту гибели подростка на железнодорожных путях

Инцидент произошел 24 декабря в 21:00 возле ж\д станции Матвеев Курган в Ростовской области.

По предварительным данным, электровоз № 4085 сообщением Иловайск — Марцево насмерть сбил 15-летнюю девочку, которая хотела перебежать ж\д рельсы перед проходящим поездом.

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Машинист подал сигнал и нажал экстренное торможение, но избежать наезда на подростка не удалось. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. 

В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ напомнили гражданам, что на железнодорожных путях следует быть осторожными, так как железная дорога является объектом повышенной опасности. 

Как сообщали Юга.ру, 19 декабря возле станции Гуково в Ростовской области поезд насмерть сбил 23-летнего местного жителя.

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