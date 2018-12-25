На Дону поезд насмерть сбил 15-летнюю девочку

В Ростове-на-Дону проводят проверку по факту гибели подростка на железнодорожных путях

Инцидент произошел 24 декабря в 21:00 возле ж\д станции Матвеев Курган в Ростовской области. По предварительным данным, электровоз № 4085 сообщением Иловайск — Марцево насмерть сбил 15-летнюю девочку, которая хотела перебежать ж\д рельсы перед проходящим поездом.

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Машинист подал сигнал и нажал экстренное торможение, но избежать наезда на подростка не удалось. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ напомнили гражданам, что на железнодорожных путях следует быть осторожными, так как железная дорога является объектом повышенной опасности.