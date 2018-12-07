В Ростове поезд насмерть сбил первокурсника из Ингушетии в наушниках

В Ростове-на-Дону 7 декабря пассажирский поезд насмерть сбил первокурсника из Ингушетии, который шел в наушниках

Авария произошла на перегоне Ростов — Товарный — Сельмаш в 8:30. По версии следствия, 19-летний студент первого курса Донского государственного технического университета, житель Республики Ингушетия переходил пути в капюшоне и наушниках. Машинист подал звуковой сигнал, однако парень не реагировал. Из-за небольшого расстояния столкновения избежать не удалось. Молодой человек умер на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили бригаду поезда, назначили судебно-медицинскую экспертизу, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК России.