На Дону поезд насмерть сбил 23-летнего парня

Ростовская область

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В Ростовской области 19 декабря грузовой поезд насмерть сбил местного жителя

В линейный пункт полиции на станции Гуково поступило сообщение о том, что на перегоне «Предугольная — Зверево» грузовой поезд насмерть сбил мужчину. 

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По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта. Полицейские установили, что погибшим оказался 23-летний житель города Зверево Ростовской области. 

В пресс-службе УТ МВД России по СКФО напомнили, что железная дорога — зона повышенной опасности, поэтому нужно пользоваться оборудованными переходами, убедившись в том, что рядом нет приближающегося состава.

Как писали Юга.ру, 7 декабря в Ростове-на-Дону пассажирский поезд насмерть сбил студента из Ингушетии, который переходил пути в наушниках. 

Железная дорога Поезда смерть
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