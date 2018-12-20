На Дону поезд насмерть сбил 23-летнего парня

В Ростовской области 19 декабря грузовой поезд насмерть сбил местного жителя

В линейный пункт полиции на станции Гуково поступило сообщение о том, что на перегоне «Предугольная — Зверево» грузовой поезд насмерть сбил мужчину.

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По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта. Полицейские установили, что погибшим оказался 23-летний житель города Зверево Ростовской области.

В пресс-службе УТ МВД России по СКФО напомнили, что железная дорога — зона повышенной опасности, поэтому нужно пользоваться оборудованными переходами, убедившись в том, что рядом нет приближающегося состава.