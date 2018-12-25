Аксенов не хочет увольнять арестованного за коррупцию вице-премьера до предъявления обвинения
Глава Крыма Сергей Аксенов 25 декабря сообщил, что не намерен увольнять вице-премьера республики Виталия Нахлупина, пока ему не предъявят обвинение
Об этом он рассказал на пресс-конференции в Симферополе. По словам Аксенова, он получил только постановления о задержании и аресте Нахлупина. Он отметил, что решение об увольнении чиновника примет после предъявления обвинения и передачи документов в суд.
«Нужно дождаться завершения следственных действий до конца. Обещаю, что все будет прозрачно. Если Нахлупин будет предан суду, будет полностью открытый процесс», — цитирует главу Крыма «Интерфакс».
Как писали Юга.ру, вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина задержали в Москве 17 октября. Его обвинили в получении взятки и отправили под арест. Нахлупин заявил, что объявлен на Украине в розыск по обвинению в государственной измене.
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