Аксенов не хочет увольнять арестованного за коррупцию вице-премьера до предъявления обвинения

Глава Крыма Сергей Аксенов 25 декабря сообщил, что не намерен увольнять вице-премьера республики Виталия Нахлупина, пока ему не предъявят обвинение

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Симферополе. По словам Аксенова, он получил только постановления о задержании и аресте Нахлупина. Он отметил, что решение об увольнении чиновника примет после предъявления обвинения и передачи документов в суд.

«Нужно дождаться завершения следственных действий до конца. Обещаю, что все будет прозрачно. Если Нахлупин будет предан суду, будет полностью открытый процесс», — цитирует главу Крыма «Интерфакс».