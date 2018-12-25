В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют 25 и 26 декабря сильные осадки и мокрый снег в кубанской столице

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что 25 и 26 декабря в городе будет дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер южный и юго-западный до 17-22 м/с.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 112.