Дожди, похолодание и сильный ветер прогнозируют на Кубани в первой половине недели
Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Краснодарского края с 24 по 26 декабря
По данным Краснодарского гидрометцентра, 24 декабря в крае будут местами дождь, снег и мокрый снег. Возможен гололед, налипание мокрого снега, туман. Дневная температура — 3-8 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.
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На Черноморском побережье в понедельник временами будет идти дождь. Днем столбики термометров поднимутся до 6-11 °С. Ветер 12-14 м/с, местами порывы 18 м/с.
В краевой столице утром ожидается дождь, температура днем — 6-8 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы могут достигать 15 м/с.
Во вторник синоптики прогнозируют в большинстве районов дождь и мокрый снег, местами сильные осадки, в отдельных пунктах гололед и налипание мокрого снега. Ночные температуры — 0...-5 °С, дневные — 1-6 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.
26 декабря в крае местами будет идти дождь и мокрый снег, переходящий в снег. Ночью похолодает до 0...-5 °С, при прояснении температура опстится до -8 °С, днем ожидается -3...+2 °С. Ветер 5-10 м/с.
На Черноморском побережье 25 и 26 декабря ожидаются временами осадки, в некоторых пунктах сильные. На участке Анапа — Геленджик во вторник ночью будет -1...+4 °С, днем — 6-11 °С, в северной части побережья — 2-7 °С. Ветер 12-17 м/с, местами до 28 м/с. Днем 26 декабря столбики термометров поднимутся до 2-7 °С, ночью похолодает до -4...+1 С°. Ветер 15-20 м/с.
В Краснодаре 25 декабря прогнозируют дождь. Днем температура составит 7 °С, ночью опустится до 2 °С. Ветер 5 м/с.
26 декабря в краевой столице сохранятся осадки, но из-за похолодания дождь может перейти в снег. Днем будет около 1 °С, ночью похолодает до -2 °С.
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