В Адыгее обсудили планы по созданию спортивной школы-интерната

Адыгея

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В Адыгее планируют создать специализированную спортивную школу-интернат для развития спорта высоких достижений

Такое решение приняли 25 июня участники совета при главе Адыгеи по развитию физкультуры и спорта. Для выработки механизма решения этого вопроса создадут рабочую группу. Министерству образования и спорткомитету поручено разработать нормативно-правовую базу, критерии отбора спортсменов, а также программу обучения с учетом прогрессивных технологий тренировочного процесса и подвижным расписанием уроков по общеобразовательной программе.

Спортивный интернат планируется создать на базе Центра дополнительного образования детей Адыгеи. Предусматривается, что там будут проводить подготовку по базовым видам спорта — футболу, велоспорту, тяжелой атлетике, дзюдо, легкой атлетике и самбо.

«За основу будущего спортинтерната можно взять принцип кадетских училищ. Этот опыт также необходимо изучить. В этой связи имеет большое значение база, на которой будет существовать будущее учреждение, и механизмы финансирования», — подчеркнул глава республики Мурат Кумпилов.

Дети Образование Спортивное строительство Школа
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