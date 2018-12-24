«Яндекс» снял новогоднее шоу с лидерами поисковых запросов и запустил канал новогодних фильмов

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В ночь с 31 декабря на 1 января «Яндекс» впервые покажет свое новогоднее шоу с артистами и звездами интернета, ставшими лидерами пользовательских запросов 2018 году

«На новогоднем шоу "Яндекса" соберутся те, кем в этом году интересовались пользователи, — блогеры, музыканты, артисты и другие знаменитости. В программе — ток-шоу, стендапы, праздничные киноновеллы и дискотека», — рассказали в пресс-службе компании.

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Ведущие праздника — блогеры Саша Спилберг и Илья Соболев и актриса и ведущая Ирина Чеснокова; в качестве гостей названы блогеры Катя Клэп, Ида Галич, Satyr (Илья Шабельников), певицы Вера Брежнева, Ольга Серябкина, Елка, Манижа, рэпер CYGO и другие.

Также на «Яндексе» заработал новогодний канал, на котором круглосуточно показывают тематические фильмы и мультики — зарубежные и отечественные.

Праздничное шоу и новогодний канал можно посмотреть на сервисе «Яндекс.Эфир», который доступен на сайте и приложении «Яндекса».

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