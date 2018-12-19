Как будут работать магазины и торговые центры Краснодара до и после 31 декабря, в новогодние праздники
Торговый центр будет работать с 22 по 30 декабря с 10:00 до 23:00, 31 декабря — с 10:00 до 19:00, 1 января — с 15:00 до 24:00. Со 2 по 5 января ТРЦ будет открыт с 10:00 до 23:00.
Магазины торговой галереи будут работать с 21 по 30 декабря с 10:00 до 23:00, 31 декабря — с 10:00 до 18:00, 1 января — с 12:00 до 22:00, со 2 января — в обычном режиме с 10:00 до 22:00.
«СБС Мебель» с 21 по 30 декабря работает с 10:00 до 22:00, 31 января — с 10:00 до 18:00, 1 января магазины будут закрыты. Со 2 января они возобновят работу с 10:00 до 21:00.
Фудкорт и точки питания открыты для посетителей с 21 по 30 декабря с 10:00 до 23:00, 31 января — с 10:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 24:00, со 2 по 13 января — с 10:00 до 23:00, с 14 января — с 10:00 до 22:00.
Время работы боулинга: с 24 по 30 декабря — с 9:00 до 5:00, 31 декабря — с 9:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 5:00, со 2 по 8 января с 9:00 до 5:00.
Развлекательный центр «Семь звезд» и кинотеатр можно постетить с 24 по 30 декабря — с 9:00 до 3:00, 31 декабря — с 9:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 3:00, со 2 по 8 января — с 9:00 до 3:00.
Детский центр «Лесики» будет работать с 24 по 30 декабря с 9:00 до 22:00, 31 декабря — с 9:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 22:00, со 2 по 8 января — с 9:00 до 22:00.
График работы «Галереи» с 22 по 30 декабря — с 10:00 до 23:00, 31 декабря — с 10:00 до 20:00, 1 января — с 12:00 до 22:00. Со 2 января центр начнет работу в штатном режиме с 10:00 до 22:00.
С 21 по 30 декабря мегацентр можно посетить с 10:00 до 23:00, 31 декабря — с 10:00 до 20:00, 1 января с 15:00 до 22:00. Со 2 января «Красная площадь» будет работать в штатном режиме с 10:00 до 22:00.
Магазины «М.Видео» и «Эльдорадо», расположенные в «Галактике», с 25 по 30 декабря будут открыты с 10:00 до 23:00. Остальные магазины в ТРЦ работают в эти дни по стандартному графику — с 10:00 до 22:00. 31 декабря в торговый центр можно прийти за покупками с 10:00 до 18:00. А 1 января почти все магазины ТРЦ начнут работу в 13:00 и закроются в 22:00, «Спортмастер» будет работать с 15:00 до 22:00. Со 2 января все магазины торгового центра вернутся к прежнему режиму 10:00—22:00.
ТРК будет открыт 31 декабря с 10:00 до 17:00, 1 января — с 11:00 до 22:00. В этот день кафе и рестораны будут работать с 14:00 до 22:00, магазины — в зависимости от решения арендатора.
График работы «Карнавала»: 31 декабря — с 10:00 до 22:00, 1 января — с 12:00 до 22:00, со 2 января — в обычном режиме с 10:00 до 22:00.
Работа ТЦ с 21 по 30 декабря продлена с 10:00 до 23:00. «Мега» 31 декабря начнет работу в 10:00 и закроется в 18:00, 1 января — в 14:00 и в 22:00 соотетственно. Со 2 января — стандартный график с 10:00 до 22:00.
Все магазины этой торговой сети 31 декабря будут работать до 23:00. Они откроются 1 января в 10:00.
«Ашан» на улице Уральской, 79 будет работать 31 декабря с 8:00 до 18:00, 1 января — выходной, со 2 января — в обычном режиме с 8:00 до 22:00.
На Тургеневском шоссе, 27 (в ТЦ «Мега Адыгея-Кубань») магазин можно посетить 31 декабря с 8:00 до 18:00. Однако 1 января будет выходной. На следующий день, 2 января, он будет работать с 14:00 до 22:00, с 3 января — в обычном режиме с 8:00 до 22:00.
На шоссе Нефтяников, 42 «Ашан» с 21 по 30 декабря будет работать с 8:00 до 24:00, 31 декабря — с 8:00 до 19:00, 1 января — выходной, со 2 января — в обычном режиме с 8:00 до 22:00.
«О’КЕЙ» на улице Уральской, 98/11 (в ТРЦ «Галактика») с 25 декабря перейдет на круглосуточный режим работы, а 31 декабря закроется в 21:00. Гипермаркет откроется 1 января в 13:00 и будет работать до 23:00. Со 2 января будет работат в обычном режиме с 9:00 до 23:00.
На улице Крылатой, 2 (в ТРЦ «OZ МОЛЛ») с 25 декабря по 30 декабрря гипермаркет будет работать круглосуточно, 31 декабря — до 21:00, 1 января — с 15:00 до 24:00, со 2 января — по стандартному графику с 9:00 до 23:00.
Гипермаркет на улице Мачуги, 2 с 25 декабря будет работать круглосуточно, 31 декабря — до 21:00, 1 января — с 15:00 до 24:00, со 2 января — в обычном режиме с 9:00 до 23:00.
На улице Минской, 120/8 магазин также будет работать с 25 декабря круглосуточно, а 31 декабря завершит работу в 21:00. В первый день нового года «О’КЕЙ» откроется в 15:00 и будет работать до 24:00. Со 2 января гипермаркет будет открыт по прежнему графику — с 9:00 до 23:00.
На Восточном обходе, 19 «Лента» работает круглосуточно, 31 декабря закроется в 21:00, 1 января возобновит работу в 10:00.
На улице Российской, 257 гипермаркет работает круглосуточно каждый день. Он закроется 31 декабря в 21:00 и начнет работу 1 января в 9:00.
Информация дополняется.
Все три магазина (на Тургеневском шоссе, 27/2, улице Крылатой, 2А и Ростовском шоссе, 30) 31 декабря будут работать до 19:00, 1 января — с 13:00.
Супермаркеты «Перекресток» 31 декабря можно посетить до 22:00. Магазины начнут работу 1 января с 13:00.
Магазины «Пятерочка» 31 декабря закроются в 21:00, а 1 января начнут работать с 13:00.
Информация дополняется. Пресс-службы торговой сети «Магнит» и торгового центра «Меридиан» не предоставили информацию о графике работы в период новогодних праздников.
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