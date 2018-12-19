Как будут работать магазины и торговые центры Краснодара до и после 31 декабря, в новогодние праздники

Торговый центр будет работать с 22 по 30 декабря с 10:00 до 23:00, 31 декабря — с 10:00 до 19:00, 1 января — с 15:00 до 24:00. Со 2 по 5 января ТРЦ будет открыт с 10:00 до 23:00.

Магазины торговой галереи будут работать с 21 по 30 декабря с 10:00 до 23:00, 31 декабря — с 10:00 до 18:00, 1 января — с 12:00 до 22:00, со 2 января — в обычном режиме с 10:00 до 22:00.

«СБС Мебель» с 21 по 30 декабря работает с 10:00 до 22:00, 31 января — с 10:00 до 18:00, 1 января магазины будут закрыты. Со 2 января они возобновят работу с 10:00 до 21:00.

Фудкорт и точки питания открыты для посетителей с 21 по 30 декабря с 10:00 до 23:00, 31 января — с 10:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 24:00, со 2 по 13 января — с 10:00 до 23:00, с 14 января — с 10:00 до 22:00.

Время работы боулинга : с 24 по 30 декабря — с 9:00 до 5:00, 31 декабря — с 9:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 5:00, со 2 по 8 января с 9:00 до 5:00.

Развлекательный центр «Семь звезд» и кинотеатр можно постетить с 24 по 30 декабря — с 9:00 до 3:00, 31 декабря — с 9:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 3:00, со 2 по 8 января — с 9:00 до 3:00.