В Ингушетии СК завел второе уголовное дело на бывшего мэра Малгобека
В Ингушетии возбудили уголовное дело о банкротстве против бывшего главы Малгобека Шарпудина Мамилова
Мамилов занимал пост главы Малгобека с декабря 2016 года. Также он был учредителем предприятия «Производственное управление ЖКХ», у которого была задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов в 66 млн рублей.
По данным следствия, в декабре прошлого года чиновник распорядился передать имущество с баланса управления на баланс МУП «ЖКХ Малгобек». Он понимал, что в связи с этим МУП «ПУЖКХ Малгобек» не сможет оплатить налоги, сборы, страховые взносы. Такие меры причинили крупный ущерб предприятию. Управление не смогло погасить долги.
Уголовное дело в отношении бывшего мэра возбудили по ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство). Расследование продолжается, сообщили 24 декабря в пресс-службе СУ СК России по Республике Ингушетия.
Как сообщали Юга.ру, против Шарпудина Мамилова в ноябре возбудили уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно перечислил 63 млн рублей на погашение кредиторской задолженности МУП «Малгобек-Водоканал». Позже чиновник написал заявление об увольнении с поста главы города по собственному желанию.
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