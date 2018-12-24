В Ингушетии СК завел второе уголовное дело на бывшего мэра Малгобека

Ингушетия

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В Ингушетии возбудили уголовное дело о банкротстве против бывшего главы Малгобека Шарпудина Мамилова

Мамилов занимал пост главы Малгобека с декабря 2016 года. Также он был учредителем предприятия «Производственное управление ЖКХ», у которого была задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов в 66 млн рублей.

По данным следствия, в декабре прошлого года чиновник распорядился передать имущество с баланса управления на баланс МУП «ЖКХ Малгобек». Он понимал, что в связи с этим МУП «ПУЖКХ Малгобек» не сможет оплатить налоги, сборы, страховые взносы. Такие меры причинили крупный ущерб предприятию. Управление не смогло погасить долги.

Уголовное дело в отношении бывшего мэра возбудили по ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство). Расследование продолжается, сообщили 24 декабря в пресс-службе СУ СК России по Республике Ингушетия.

Как сообщали Юга.ру, против Шарпудина Мамилова в ноябре возбудили уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно перечислил 63 млн рублей на погашение кредиторской задолженности МУП «Малгобек-Водоканал». Позже чиновник написал заявление об увольнении с поста главы города по собственному желанию.

Банкротство Следственный комитет Чиновники
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