Мэр Малгобека уволился после возбуждения против него уголовного дела

Ингушетия

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В Ингушетии уволился мэр Малгобека Шарпудин Мамилов, которого подозревают в превышении должностных полномочий

Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник сообщает, что теперь мэрию может возглавить Сулейман Эгиев. Сейчас он занимает должность руководителя регионального комитета по делам молодежи. Ожидается, что он официально вступит в должность главы Малгобека 7 ноября.

Как сообщали Юаг.ру, Шарпудина Мамилова подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно перечислил 63 млн рублей на погашение кредиторской задолженности МУП «Малгобек-Водоканал». 

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