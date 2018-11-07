Мэр Малгобека уволился после возбуждения против него уголовного дела
В Ингушетии уволился мэр Малгобека Шарпудин Мамилов, которого подозревают в превышении должностных полномочий
Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.
«Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник сообщает, что теперь мэрию может возглавить Сулейман Эгиев. Сейчас он занимает должность руководителя регионального комитета по делам молодежи. Ожидается, что он официально вступит в должность главы Малгобека 7 ноября.
Как сообщали Юаг.ру, Шарпудина Мамилова подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно перечислил 63 млн рублей на погашение кредиторской задолженности МУП «Малгобек-Водоканал».
Редакция Авто Юга.ру тестирует универсал на маршруте 1500 км
Все культурные и спортивные события Краснодара с 6 по 11 ноября
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.