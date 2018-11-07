Мэр Малгобека уволился после возбуждения против него уголовного дела

В Ингушетии уволился мэр Малгобека Шарпудин Мамилов, которого подозревают в превышении должностных полномочий

Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию. «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник сообщает, что теперь мэрию может возглавить Сулейман Эгиев. Сейчас он занимает должность руководителя регионального комитета по делам молодежи. Ожидается, что он официально вступит в должность главы Малгобека 7 ноября.