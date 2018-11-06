В Ингушетии против мэра Малгобека возбудили дело — СМИ
В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении главы Малгобека Шарпудина Мамилова
Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Уголовное дело возбудили после проверки республиканских управлений ФСБ и МВД.
По версии следствия, Мамилов перечислил 63 млн рублей на погашение кредиторской задолженности МУП «Малгобек-Водоканал». Однако, по уставу города, муниципальное образование не несет ответственности за долги предприятия.
Сейчас устанавливают все обстоятельства. Расследование продолжается, сообщил 6 ноября Regnum со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Республике Ингушетия.
Шарпудин Мамилов занимает пост главы Малгобека с декабря 2016 года.
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