В Ингушетии против мэра Малгобека возбудили дело — СМИ

В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении главы Малгобека Шарпудина Мамилова

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Уголовное дело возбудили после проверки республиканских управлений ФСБ и МВД.

По версии следствия, Мамилов перечислил 63 млн рублей на погашение кредиторской задолженности МУП «Малгобек-Водоканал». Однако, по уставу города, муниципальное образование не несет ответственности за долги предприятия.

Сейчас устанавливают все обстоятельства. Расследование продолжается, сообщил 6 ноября Regnum со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Республике Ингушетия.

Шарпудин Мамилов занимает пост главы Малгобека с декабря 2016 года.