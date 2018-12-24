В Крыму назначили нового министра строительства и архитектуры

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Новым министром строительства и архитектуры Крыма стал Михаил Храмов

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Указ об этом подписал глава республики Сергей Аксенов. Раньше Храмов работал первым заместителем директора департамента городского хозяйства Севастополя.

В Крыму реорганизовали региональное министерство строительства и собираются ликвидировать службу капительного строительства Крыма. Функции ведомства передадут минстрою, сообщил «Интерфакс-Юг» со ссылкой на правительство Крыма.

Как писали Юга.ру, в Крыму в декабре уволился министр строительства и архитектуры Сергей Кононов.

В ноябре в республике уволили главу службы капстроительства, которая находится под следствием.

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