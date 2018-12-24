В Крыму назначили нового министра строительства и архитектуры
Новым министром строительства и архитектуры Крыма стал Михаил Храмов
Указ об этом подписал глава республики Сергей Аксенов. Раньше Храмов работал первым заместителем директора департамента городского хозяйства Севастополя.
В Крыму реорганизовали региональное министерство строительства и собираются ликвидировать службу капительного строительства Крыма. Функции ведомства передадут минстрою, сообщил «Интерфакс-Юг» со ссылкой на правительство Крыма.
Как писали Юга.ру, в Крыму в декабре уволился министр строительства и архитектуры Сергей Кононов.
В ноябре в республике уволили главу службы капстроительства, которая находится под следствием.
Статьи ПартнерскийКак выбрать расчетный банк и в чем выгода карт для предпринимателей
Запускаем малый бизнес
Статьи ПартнерскийЭкскурсия по самому большому торговому центру в Краснодарском крае
Как устроен OZ МОЛЛ
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.