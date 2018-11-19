В Крыму уволили главу службы капстроительства, которая находится под следствием

Глава Крыма Сергей Аксенов освободил от должности руководителя службы капстроительства Светлану Моравскую, которая находится под следствием в Самарской области

В указе, опубликованном на сайте правительства Крыма 16 ноября, говорится, что увольнение Светланы Моравской с должности начальника службы капитального строительства Республики Крым произошло по соглашению сторон.

По данным «Интерфакса-Юг», Моравская возглавила службу капстроительства Крыма в 2017 году. До этого она работала директором управления капитального строительства Самарской области. Там против чиновницы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Суд Самарской области 15 ноября арестовал Моравскую на месяц.