Электричка Майкоп — Туапсе вернется к прежнему расписанию после ремонта путей

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

Специалисты РЖД завершили ремонтные работы на перегоне Гойтх — Индюк и с 26 декабря восстановят движение «Ласточки» из Майкопа в Туапсе

В пресс-службе «Кубань Экспресс-пригород» сообщили, что движение пригородных электропоездов, курсирующих на участке Майкоп — Белореченская — Туапсе — Белореченская — Майкоп, возобновят 26 декабря. С этого дня «Ласточка» будет выезжать из столицы Адыгеи, как прежде, в 6:13 и прибывать в Туапсе в 10:07.

Как сообщали Юга.ру, со 2 ноября по 25 декабря из-за ремонта изменили расписание движения поездов на участке Гойтх — Туапсе. В этот период на станции, которые находятся на участке Гойтх — Туапсе, пассажиров доставляли автотранспортом.

1 апреля Железная дорога Майкоп Поезда Транспорт Туапсинский район
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи произошла авария на водоводе из-за подъема уровня воды в реке
Грузовик с щебнем перевернулся на трассе под Геленджиком
В Волгодонске десятилетний мальчик провалился под лед и утонул
В Сочи нашли обезглавленного мужчину, который пропал несколько дней назад
В Ростове на новогодние праздники отменят 16 пригородных и городских поездов
Дожди, похолодание и сильный ветер прогнозируют на Кубани в первой половине недели

Лента новостей

Статьи

Концерты PLC и Стаса Михайлова, ледовое шоу

И другие события Краснодара с 24 по 30 декабря

Статьи Партнерский

Как выбрать расчетный банк и в чем выгода карт для предпринимателей

Запускаем малый бизнес

Статьи Партнерский

К каким врачам нужно обязательно ходить женщинам после 40 лет

Забота о здоровье в любом возрасте

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале