Электричка Майкоп — Туапсе вернется к прежнему расписанию после ремонта путей

Специалисты РЖД завершили ремонтные работы на перегоне Гойтх — Индюк и с 26 декабря восстановят движение «Ласточки» из Майкопа в Туапсе

В пресс-службе «Кубань Экспресс-пригород» сообщили, что движение пригородных электропоездов, курсирующих на участке Майкоп — Белореченская — Туапсе — Белореченская — Майкоп, возобновят 26 декабря. С этого дня «Ласточка» будет выезжать из столицы Адыгеи, как прежде, в 6:13 и прибывать в Туапсе в 10:07.

Как сообщали Юга.ру, со 2 ноября по 25 декабря из-за ремонта изменили расписание движения поездов на участке Гойтх — Туапсе. В этот период на станции, которые находятся на участке Гойтх — Туапсе, пассажиров доставляли автотранспортом.