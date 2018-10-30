Расписание электрички из Майкопа в Туапсе изменили до конца года
Со 2 ноября по 25 декабря изменили расписание движения электропоезда «Ласточка» на направлению Майкоп — Белореченская — Туапсе
Это связано с ремонтом на перегоне Гойтх — Индюк, сообщили в АО «Кубань Экспресс-Пригород».
По данным компании, движение поездов на участке Гойтх — Туапсе в этот период осуществляться не будет. На станции, расположенные на участке Гойтх — Туапсе, пассажиров будут доставлять автотранспортом.
Кроме того, изменится время отправления электрички. Из Майкопа она будет выезжать на 40 минут позже — в 6:57. «Ласточка» будет прибывать на станцию Гойтх в 9:48.
На обратном пути пассажиров также будут доставлять на автобусах до станции Гойтх. Там они будут пересаживаться на электричку. Время прибытия в Майкоп — 23:25.
Как сообщали Юга.ру, маршрут «Ласточки» Ростов — Туапсе сократят на три дня.
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